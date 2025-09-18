ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は18日、新たなクリスマス・イベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を発表した。【画像】USJがクリスマスにフードフェス開催『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、11月19日に開幕し、来年1月4日まで実施。テーマは「今日は自分で飾るんだ」。きらびやかなビジュアルには、俳優の北村匠海が登場した。クリスマスのイルミネーションで街が輝きはじめ、ふとし