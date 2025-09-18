NPB(日本野球機構)は18日の公示を発表。日本ハムは古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手を登録しました。古林投手は、今季日本ハムに加入した台湾出身の右腕。2023年11月に行われた侍ジャパンとの試合では7回途中1失点と好投し、2024年には台湾リーグで年間MVPを受賞。NPBでの活躍も期待されています。来日初先発となった4月23日の楽天戦は6回途中7失点とほろ苦デビューとなりましたが、続く5月1日のソフトバンク戦では7回2失点の粘