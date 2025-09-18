チャーリー・カーク氏（右）と握手するトランプ米大統領＝2024年12月、米西部アリゾナ州フェニックス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領と関係が近かった保守系政治活動家チャーリー・カーク氏（31）の射殺事件から17日で1週間が過ぎた。トランプ政権は、タイラー・ロビンソン容疑者（22）ら「左派の過激化」が事件の一因だと主張して対立をあおっている。社会の分断が加速する一方、銃規制を巡る議論は低調