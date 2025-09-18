元テレビ東京のタレント森香澄（30）が10日放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。今会いたい芸能人を明かした。森は「今会いたい芸能人は？」というお題に「藤木直人さん」と答えた。「前にお会いして、すごいすてきな人。もう1回お話ししたいなって方」と語った。さらば青春の光の東ブクロは「うわぁ…それはなぁ。なんかアンパイやな。遠すぎて」と残念がった。堀未央奈も「みんな好きですもんね」と反応した