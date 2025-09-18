¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¡×¤Ç¤Ï9·î17Æü¡¢ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤¬500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡Ö500Ëü¿ÍÆÍÇËµ­Ç°Âç´¶¼Õº×¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î30Æü15»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¥¢¥¤¥ê¥¹¥×¥é¥¶¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤È¤·¤Æ2001Ç¯¤«¤éEC»ö¶È¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë²ÈÅÅ¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÌó50,000ÅÀ°Ê¾å¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô500Ëü¿ÍÆÍÇË¤òµ­Ç°¤·¤Æ