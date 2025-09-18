【モデルプレス＝2025/09/18】元タレントの木下優樹菜が9月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの牛丼弁当を披露し、反響が寄せられている。【写真】木下優樹菜「お子さん喜びそう」と話題の手作り弁当◆木下優樹菜、手作り牛丼弁当披露木下は手作りの牛丼弁当と、別容器に詰められたマスカット、サラダが並んだ写真を公開。続く投稿では調理中の牛肉の様子を見せ、「前夜に仕込んでおくと、朝時短」と明かしている。