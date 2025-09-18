ORANGE RANGEが、9月24日に「イケナイ太陽」「花」の「THE FIRST TAKE」 ver.を配信することが決定した。フジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス』オープニングテーマとして起用されたことで広く知られ、オリコンストリーミングランキングでは自身初の累計再生数1億回を突破した「イケナイ太陽」。今夏、令和ver. Music VideoもYouTubeに公開され、“致死量の平成”等のワードとともに大きな話題となり2000