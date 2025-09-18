タレントの三田寛子さん（59）が2025年9月12日、自身のインスタグラムを更新。次男で歌舞伎俳優の中村福之助さん（27）との親子ショットを披露した。「二男の福之助と先日札幌競馬場へ」三田さんは、「二男の福之助と先日札幌競馬場へ」と報告し、札幌競馬場で撮影した福之助さんとのツーショット写真や食事の様子などを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、三田寛子さんは淡いアイボリーのような色味の装い。中村福之