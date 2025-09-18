９月２０日の阪神３Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル）に出走を予定するタカスタカスタカス（牡、栗東・藤原英昭厩舎、父モースピリット）が好気配を漂わせている。９月１７日の最終追い切りはレースでコンビを組む坂井瑠星騎手を背に、栗東・坂路でチェルノボーグ（６歳２勝クラス）を１馬身半追走。手綱を動かされるとしっかりと反応し、５１秒２―１１秒８の好時計で併入した。前向きさある走りで格上馬と互角の動きを