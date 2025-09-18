芝でＧ２を３勝しているシックスペンス（牡４歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）が、次走の南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル）でダートに初挑戦する予定であることを、キャロットクラブがホームページで発表した。前２走は大阪杯（７着）、安田記念（１２着）とＧ１に挑戦するも敗戦。ダートの舞台で頂点を目指す。