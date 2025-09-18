住友生命レディース東海クラシック女子ゴルフの国内ツアー・住友生命レディース東海クラシックは19日から愛知・新南愛知CC美浜Cで開幕する。17日、前夜祭に出席したツアー通算1勝のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）はチャイナドレスを着用。ファンの視線を奪っていた。ピンクのチャイナドレスを着用したセキ。花柄のオシャレな一着だった。インスタグラムに鏡越しの写真を投稿したほか、政田夢乃、三