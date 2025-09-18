90年代、小沢健二（57）と小山田圭吾（56）のユニット「フリッパーズ・ギター」を筆頭に、音楽を中心にした“渋谷系”と呼ばれるムーブメントが起こった。その中でも特にカリスマ的人気を誇った女性シンガーが9月16日、体調不良をブログで明かした。そのシンガーとは、カヒミ・カリィ（57）だ。’91年にデビューを果たしたカヒミは以降、海外アーティストとの共同プロデュース作品を中心に数々の作品を発表。囁くように歌うウィス