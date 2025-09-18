VISION MEAT WORKSは、2025年9月10日(水)に関東出店4号店となる大衆ホルモン・やきにく煙力(けむりき)本八幡駅前店をオープン。 大衆ホルモン・やきにく煙力本八幡駅前店  所在地：〒272-0021千葉県市川市八幡2丁目15-10 パティオ本八幡 2Fオープン：2025年9月10日(水)電話番号：048-711-2929  VISION MEAT WORKSは、2025年9月10日(水)に関東出店4号店となる大衆ホルモン・やきにく煙力(けむりき)本