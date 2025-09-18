デベロップは、佐賀県鹿島市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島」を2025年10月7日(火)に開業予定。 HOTEL R9 The Yard 佐賀鹿島  施設場所： 佐賀県鹿島市中村821-2オープン日： 2025年10月7日(火)予定予約受付開始日： 2025年9月30日(火)15:00予定アクセス： 【お車】長崎自動車道「武雄北方IC」、西九州自動車道「武雄南IC」より、それぞれ車で約20分【電車】JR長崎本線「肥前鹿島駅