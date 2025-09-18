楽久屋は、運営する「野天風呂 湯の郷」を改装し、2025年9月13日(土)にリニューアルオープンしました。 野天風呂 湯の郷  営業時間： 9:00〜24:30(最終受付24:00)定休日： 3月・6月・9月・12月の第2火曜日所在地： 〒278-0023千葉県野田市山崎貝塚町5-2アクセス： 東部アーバンパークライン梅郷駅よりバス7分、徒歩15分駐車場： 250台平面駐車場(無料)TEL ： 04-7121-4126【料金(税込)】入館料大人