日本野球機構(NPB)が18日の公示を発表。阪神はヘルナンデス選手を登録し、井坪陽生選手を抹消しました。ヘルナンデス選手は先月10日に抹消されて以来の登録。ここまでの成績は39試合に出場して打率.200、0本塁打、5打点の成績。ファームでは47試合の出場で打率.240、6本塁打、25打点の成績となっています。抹消となった井坪選手は今月9日に登録されるも、6試合に出場して打率.167、0本塁打、0打点と結果を残すことができませんでし