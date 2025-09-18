茨城県では2階建ての倉庫が倒壊するなど、突風とみられる被害が確認されています。建物の1階部分が完全に倒壊し、付近では消防隊員が活動しています。19日午後3時前、つくば市で、「木造2階建て倉庫の1階部分が倒壊している」と119番通報がありました。消防などによりますと、野球場近くの倉庫が倒壊しましたが、けが人はいないということです。また、同じつくば市で、「木の枝が折れている」「信号が消えている」などの通報が相次