実在の企業を装ったメールで偽サイトに誘導して情報を盗む「フィッシング」は近年、電話を使うなどした新たな手口が確認されている。メールは海外発も多いとみられ、不自然な日本語が多かったが「生成人工知能（AI）を悪用して自然な文章にしている」との指摘もある。フィッシングでは通常、偽サイトへのリンクを記載したメールなどを送り、IDやパスワードを入力させて情報を盗むが、警察庁は今回、送信先メールアドレスを電話