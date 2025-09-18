奈良地方裁判所安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判に関し、奈良地裁は18日、10月28日の初公判に続く第2回以降の審理日程の一部を公表した。11月13日までに、初公判を含む計7回審理する。それ以降のスケジュールや判決言い渡し日は明らかにしていない。被告は母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に多額の献金をし、教団に恨みを募らせていたとされる。公判で被告の情状面や教団