「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神の佐藤輝明内野手は室内練習場でキャッチボールやティー打撃などの練習を行った。１７日は今季初のベンチ外で欠場。藤川監督は試合後に「超人ではないということ。体調調整だけで休ませることはない」とアクシデントがあったことを示唆していた。この日はチームと球場入りし、普段と変わらないメニューをこなし「やれることをやります」と話したが、２日連続でスタメン外と