吉原で唯一“Fetish本格派女王様”と呼ばれる女性がいる。みぽりんさん（@11chan_mipopo）だ。「SMが生業」を公言して憚らない。腕を覆う刺青も印象的だ。反面、攻撃性の塊のようなイメージと真逆の、朗らかな人柄で知られる。人生の大半を海外で過ごした彼女が考える、精神的な安らぎとは――。◆刺青を見た父は怒っていたのに…――海外経験があると伺いましたが、刺青は海外で入れたのでしょうか。みぽりん：家庭の都合で、海外