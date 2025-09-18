企業では親睦を深めるなどの理由で、バーベキューを開催することがある。気の知れた友人と楽しむものとは違うだけに、「嫌な思い」をするケースも多々あるようだ。 高山佳奈さん（仮名・20代）も、「会社のバーベキュー」で不愉快な人物に遭遇した経験を持っている。 ◆「肉を食えると思うなよ」とくぎを刺された彼女が勤務する会社では毎年夏、部署ごとにバーベキューを開催している。新入社員の高山さんは、参加しないわけ