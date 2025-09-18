東京国際映画祭事務局は18日、10月27日に開幕する第38回同映画祭のセンターピース作品に、倍賞千恵子（84）と木村拓哉（52）が実写で初共演した、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）が決定したと発表した。センターピース作品とは、37回を迎える前回の東京国際映画祭で初めて設けられた。オープニング作品、クロージング作品と並ぶ目玉作品として映画祭の中盤を盛り上げる大作を上映し、24年は最初の