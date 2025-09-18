新潟県は9月17日から降り続いた大雨の被害状況について発表しました。県のまとめによると18日午後1時現在、新潟市、新発田市、村上市の3市で88棟の住宅被害が確認されています。内訳は新潟市で床上浸水1棟、新発田市で床下浸水76棟、村上市で床下浸水11棟の合わせて88棟です。このほかの主な被害状況です。鉄道ではJR新潟支社管内の在来線・白新線や羽越本線、磐越西線など一部の区間で運休や遅れが発生しました。県管理の道路では