大谷が51号ソロを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月17日、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、8回に2戦連発となる51号ソロを右中間席へ放り込んだ。【動画】狙って打った!? 大谷翔平の確信51号をチェック大谷は前日に先発登板して5回までノーヒットノーランの好投を演じ、2年連続の50本塁打を達成。さらに、この日も打った瞬間それとわかる豪快な一発を放ち、スタンドのファンを熱狂させ