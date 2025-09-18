SBIいきいき少額短期保険は、9月16日から「SBIの医療共済」「SBIの生命共済」の販売を開始した。同商品は、50代からの女性向け雑誌「ハルメク」の読者と、座談会やワークショップをはじめ、全国郵送アンケート調査などを重ねて作りあげた保険。人生100年時代を迎えるなか、「生活者一人ひとりが“いきいき”と安心して豊かに暮らせるように」という思いが込められ、同社が取組む「シニア世代応援プロジェクト」の第6弾として発売し