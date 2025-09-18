投打で異彩を放つ大谷(C)Getty Imagesまたも達成された“偉業”によって、大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりは際立った。現地時間9月16日、本拠地でのフィリーズ戦に大谷は「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては5回（68球）を投げ、無安打、5奪三振の好投。一方で打者としては8回に50号ソロをマーク。これによって史上初となる「シーズン50-50（50本塁打＆50奪三振）」の快記録を打ち立てた。【動画】大谷翔平が2年連続の