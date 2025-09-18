日東紅茶ブランドを展開する、三井農林は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」とコラボレーションした「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」「ミルクとけだすティーバッグ スパイス香るチャイ」「ミルクとけだすティーバッグ はちみつ紅茶」を、9月16日から発売する。「ミルクとけだすティーバッグ アールグレイ」2021年に発売した茶葉とミルクが一緒に入った新しいタイプのティーバッグ「日東紅茶 ミルクとけだす