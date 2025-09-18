「ポテトチップス 超薄切り コンソメ味」カルビーは、ジャガイモを極限まで薄くスライスし、サクサクっとした軽〜い食感が特長の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから「ポテトチップス 超薄切り コンソメ味」を9月22日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では、11月3日から発売する（来年1月下旬終売予定）。「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイ