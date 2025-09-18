「ドトール キャラメルカフェラテ」協同乳業は、全国にコーヒーショップを展開するドトールコーヒーとコラボした新商品「ドトール キャラメルカフェラテ」を9月22日から全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストアで発売する。同商品は、ドトールコーヒー監修のキャラメルカフェラテアイスバーとのこと。アイスクリーム部分には、ドトールコーヒーが監修したコーヒーを使用し、本格的な味わいに仕上げている。表面はミルク感