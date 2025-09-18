ノースサファリサッポロの今後については、９月末には閉園が予定されています。９月１８日の立ち入り検査では、前回の検査から１５棟減ったものの、違法状態にある建築物はまだ１１８棟残っています。運営会社は２０２９年１１月末までの撤去を予定しているといいますが、札幌市の担当者は「建物の全撤去完了まで指導を続けていく」と話していました。また、動物は９月５日時点で残り３１９頭で、運営会社は「１０月以降も動