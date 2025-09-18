県内では “ゆめタウン夢彩都” や “ゆめマート新大村” を展開している 流通大手の「イズミ」。 食品の値上げが続く中、新たなプライベートブランドを立ち上げました。 すでに50品目の販売が始まっていて、消費者の家計の支えとして期待が広がっています。 （イズミ 山西大輔 副社長） 「名前はゆめイチ。お客様にとっての一押し、一番お客様に寄り添えるブランドに育てていきたいという思い」 今月