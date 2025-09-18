ケンタッキーフライドチキン(KFC)は9月24日から、人気サイドメニューが半額になる『カーネルクリスピー1ピース半額』キャンペーンを開催する。通常価格290円の「カーネルクリスピー」を、特別価格140円(各税込)で販売するキャンペーン。開催期間は10月7日までの2週間限定。デリバリーは対象外。〈1998年から販売する定番サイドメニュー〉「カーネルクリスピー」は、骨がなく食べやすいサイズ感が特徴のロングセラー商品。小さな子