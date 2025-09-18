三菱UFJ銀行の貸金庫から客の金塊などが盗まれた事件の裁判で、検察側は元行員の女に対し懲役12年を求刑しました。三菱UFJ銀行・元支店長代理の山崎由香理被告（47）は、顧客が貸金庫に預けていた現金や金塊などあわせて3億9000万円相当を盗んだ罪に問われています。きょうの裁判で検察側は、「立場を悪用し、巧妙かつ狡猾に犯行に及び、財産的な被害結果は甚大」と指摘。「顧客の信頼を裏切る非常に悪質な犯行で、金融全体の信用