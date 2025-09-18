高市前経済安全保障担当大臣が、来週告示される自民党総裁選に出馬する意向を表明しました。総裁選は事実上、5人で争う構図が固まりました。高市早苗 前経済安保担当大臣（64）「私、高市早苗は来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす、政策の記者会見を開かせていただきます」きょう総裁選への出馬を表明した高市氏は、「今必要なのは暮らしや未来への不安を、夢や希望に変える政治だ」と訴えました。これに