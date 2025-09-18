あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「三軒茶屋」の略語は？「三軒茶屋」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「三茶」でした！三軒茶屋は、東京都世田谷区にある地域です。茶沢通りや三軒茶屋栄通り商店街などの地元の商店街をはじめ、