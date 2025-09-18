◆大相撲秋場所４日目（１７日・両国国技館）新入幕の西前頭１７枚目・日翔志（ひとし、追手風）は、同１６枚目・錦木（伊勢ノ海）を押し出し、初白星を挙げた。立ち合いから突き押しで圧倒した。「良かったなと思いました。前へ前へ出られたのがよかった」と笑顔を見せた。日翔志は一度は日大職員に就いたものの、父・文男（のりお）さんの反対を押し切り、２１年に追手風部屋に入門。同年、自らがリハビリ中に、文男さんが死