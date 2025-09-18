◆大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）西十両１３枚目の朝乃山（高砂）が３連勝で４勝目。東同１４枚目の紫雷（木瀬）に左四つ、右で相手を抱えるような体勢になると巻き替えて右をねじ込んだ。寄り倒して「巻き替えは部屋で稽古してきた」と稽古の成果が出た。紫雷との対戦は幕下だった２０１６年九州場所以来で、しこ名も朝乃山が石橋で紫雷が芝だった。「覚えてますよ。負けたんで覚えている」と明かした。本場