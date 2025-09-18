◆女子プロゴルフツアー住友生命レディス東海クラシックプロアマ戦（１８日、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ＝６６００ヤード、パー７２）前週のメジャー第２戦、ソニー日本女子プロ選手権で、プレーオフの末に敗れて涙を流した桑木志帆（大和ハウス工業）は、気持ち新たに１９日に開幕を迎える。「やっぱりしばらくはすごく悔しかったけど、毎週試合はあるので。ここに入る時は心機一転して入れました」と笑顔で言った。１６日