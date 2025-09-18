福岡県内でインフルエンザの感染者が、前の週からおよそ2倍に増えています。9月に入り、20以上の幼稚園や学校で、休校や学年閉鎖が確認されています。福岡県の18日の発表によりますと、14日までの1週間に確認された1医療機関あたりのインフルエンザの感染者は2.3人で、前の週の2倍近くに増えました。県内では去年と比べておよそ2か月早く、流行期の目安である「1人」を超えています。9月に入り、県内の20以上の幼稚園や小・中・高