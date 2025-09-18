NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï18Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯9¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¾åÃãÃ«Âç²ÏÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¡¢°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¡Ö±¦Éª´ØÀá¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤ò¼õ¤±Î¥Ã¦¡£Éüµ¢¤·¤Æ8·î26Æü¤Ë1·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç6»î¹ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éüµ¢¸å3»î¹ç¤Ç¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·Ä¾¶á3»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì