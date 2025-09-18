自民党総裁選挙をめぐる動きです。高市前経済安保担当相は18日午後、立候補の意向を正式に表明しました。高市前経済安保相「来たる自由民主党総裁選挙に立候補する決意を固め、あす政策の記者会見を開かせていただきます。私､高市早苗、命がけでがんばってまいります」高市氏は「今必要なのは、暮らしや未来への不安を夢や希望に変える政治」などと意気込みました。一方、既に立候補を表明している林官房長官は、「林プラン」と題