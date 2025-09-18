立憲民主党の野田代表らが18日、党の支援団体である労働組合の中央組織「連合」の本部を訪れ、協力関係の継続を確認した。野田氏は、安住幹事長・本庄政調会長とともに、新執行部発足後、初めて連合の芳野会長らと会談した。会談後、記者団に対し野田氏は、「芳野会長も続投が決まったので、『引き続きご指導を』という話を中心にした」と説明。また、連合との今後の関係について「引き続きよろしくお願いしますということに尽きる