金融政策決定会合出席のため、日銀本店に入る植田総裁＝18日午前（代表撮影）日銀は18日、金融政策決定会合を2日間の日程で始めた。米国の関税政策が日本経済に与える影響を見極めるため、政策金利を現行の0.5％程度に据え置く見通しだ。日米関税交渉の合意と米大統領令の署名を受け、日銀は先行きの不確実性は低減したと分析している。一方、氷見野良三副総裁は今月、日本経済への影響について「これから顕在化するのがメイン