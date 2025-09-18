お笑いタレント、ヒコロヒー（35）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。男性の好意に気づけないことを明かした。くりぃむしちゅー上田晋也から「ヒコロヒーとかは胸キュンしたことあるの？」と聞かれ、ヒコロヒーは「してもらってても、あんまりわかんないというか」と鈍感なことを明かした。ヒコロヒーは「飯とか食ってて、私だけ喫煙所行ってそうしたら男の人来て、『タバコ吸うんですね』っ