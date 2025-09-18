ティーチングプロA級の三浦桃香が自身のインスタグラムを更新。19日に開幕する「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の前夜祭で撮影した2ショットを投稿した。【ランキング】一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位〜10位を発表一緒に写るのはタレントの森脇梨々夏。三浦がレギュラー出演している「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」（東海テレビ）の2代目アシスタントだ。いつもはゴルフウェアで会う2人だが、前夜祭で