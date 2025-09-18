＜日本シニアオープン初日◇18日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞シニアゴルファー日本一決定戦の初日が進行している。大会初出場となる読売巨人軍の元監督・原辰徳（67歳）は2バーディ・10ボギー・1ダブルボギーの「82」をマーク。10オーバー・122位でホールアウトしている。〈連続写真〉65歳を超えているとは思えない！原辰徳氏のパワフルスイングスタートホールの1番から大ギャラリーを引き連れた。