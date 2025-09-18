札幌では９月のクマ出没件数が１８日の１件を含めて２４件発生しています。これは過去３年の同時期と比較して一番多くなっており、それだけクマ出没が相次いでいます。これについて専門家にお話を伺ったところ、札幌近郊でクマの食料になるどんぐりなどが不作になっているため、２０２５年は市街地へのクマの侵入が増える可能性があるということです。改めて、夜間に生ゴミを出さないなど、クマをおびき寄せるもとになるような事は