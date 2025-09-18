2025年8月中旬頃、静岡県函南町で消火用ホースの筒先1本を盗んだ疑いで、57歳の無職の男が9月18日、再逮捕されました。 窃盗の疑いで再逮捕されたのは、静岡県伊東市松原に住む無職の男（57）です。警察によりますと、男は8月中旬頃、函南町上沢で、消火用ホースの筒先1本を盗んだ疑いが持たれています。 男は8月下旬に函南町上沢で消火用ホースの筒先1本を盗もうとした疑いで、8月29日に逮捕されていて、警察