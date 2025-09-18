19日、薩摩地方は午前中心に晴れ、午後は山沿いで雷雨の可能性。大隅地方は曇りがちで一時的な雨や雷雨に注意。種子島屋久地方は尾之間周辺で急な雷雨の恐れ。奄美地方は晴れ時々曇りで一時的に雨。夏は、太平洋高気圧の影響で台風が迷走しやすいですが、秋になると偏西風が南下し、台風は速く移動する傾向があります。現在、日本の近くには、3つの熱帯低気圧が存在。フィリピン付近の2つは大陸方面へ進む見込みですが、東側の